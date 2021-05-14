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Это был секс! Украинская теннисистка объяснила, как допинг попал в ее организм

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 мая, 18:36
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20-летняя Даяна Ястремская заявила, что запрещенные вещества попали в ее организм после секса с бывшим парнем. Пока теннисистка отстранена от соревнований
Даяна Ястремская. Фото: REUTERS/Clive Brunskill
Даяна Ястремская. Фото: REUTERS/Clive Brunskill

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила, почему провалила допинг-тест. По словам спортсменки, запрещенные вещества попали в ее организм после секса с бывшим парнем. Интересно, что сам молодой человек отрицает свою вину, сообщает Der Spiegel.

В конце апреля на сайте Международной теннисной федерации было опубликовано решение о том, что вторая апелляция Ястремской отклонена. Теннисистка просила разрешить ей на момент разбирательств выступать на турнирах.

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Официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. ITF решит, правда ли Ястремская пыталась скрыть употребление допинга, или же ее бывший парень намеренно ее оболгал.

На данный момент 20-летняя украинка занимает 33 место в рейтинге WTA.

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