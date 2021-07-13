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Дочка зірки українського хокею знялася у відвертій фотосесії в США

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 липня, 12:40
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Закінчивши християнський університет в Техасі, 21-річна тенісистка Ангеліна Шахрайчук знову почала зачаровувати шанувальників своїми формами
Українська тенісистка Ангеліна Шахрайчук
Українська тенісистка Ангеліна Шахрайчук / Фото: Instagram

Секс-символ українського і світового тенісу Ангеліна Шахрайчук певний час не давала про себе знати в соцмережах, мабуть, будучи зосередженою на випускних іспитах в найстарішому в Техасі Бейлорському християнському університеті в місті Вако.

Однак, отримавши диплом про вищу освіту і скинувши зі своєї голови чорну академічну шапочку, 21-річна красуня взялася за старе – знову почала балувати фоловерів відвертими фотосесіями.

"Зацілувана сонцем", "Загубимося?" – так підписує гарячі знімки з пекучої Флориди Ангеліна у себе в Instagram

Чи означають ці спроби Ангеліни Шахрайчук зайняти своє місце під сонцем модельного бізнесу, що вона зав'язує з тенісом? Схоже, що ні. Принаймні, українку, котра свого часу посідала 810-у сходинку світового тенісного рейтингу, ще можна побачити з ракеткою в руках.

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Нагадаємо, що Ангеліна Шахрайчук є донькою відомого українського хокеїста Вадима Шахрайчука, який зіграв понад сто матчів за національну збірну і був переможцем європейського Кубка чемпіонів.

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