А як же війна? Найкраща тенісистка України потиснула руку росіянці (відео)

Ангеліну Калініну не бентежить, що російські спортсмени не протестують проти війни в Україні і всіляко уникають висловлюватися на цю тему

Спортсмени не хочуть помічати тисячі загиблих людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями українська тенісистка Даяна Ястремська на весь світ показала, як вона ставиться до окупантів та відмовилася потиснути руку Катерині Александровій після матчу.

А ось першій ракетці України Ангеліні Калініній забракло духу повторити вчинок Даяни.

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Мало того, що наші спортсмени не бойкотують матчі з представниками РФ, так ще й підігрують росіянам, які скрізь просувають тезу, що спорт поза політикою.

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У першому колі турніру в Берліні Ангеліна Калініна програла росіянці Дар'ї Касаткіній – 7:5, 3:6, 1:6. І побігла після матчу тиснути руку тенісистці, яка у своїх соціальних мережах жодного слова не сказала про війну в Україні.

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Хоча в Instagram Калініної ви теж нічого не знайдете про війну.

Дивіться на поведінку Калініної:

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А ось так вчинила Ястремська: