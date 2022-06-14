А як же війна? Найкраща тенісистка України потиснула руку росіянці (відео)

Днями українська тенісистка Даяна Ястремська на весь світ показала, як вона ставиться до окупантів та відмовилася потиснути руку Катерині Александровій після матчу.
А ось першій ракетці України Ангеліні Калініній забракло духу повторити вчинок Даяни.
Мало того, що наші спортсмени не бойкотують матчі з представниками РФ, так ще й підігрують росіянам, які скрізь просувають тезу, що спорт поза політикою.
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У першому колі турніру в Берліні Ангеліна Калініна програла росіянці Дар'ї Касаткіній – 7:5, 3:6, 1:6. І побігла після матчу тиснути руку тенісистці, яка у своїх соціальних мережах жодного слова не сказала про війну в Україні.
Хоча в Instagram Калініної ви теж нічого не знайдете про війну.
Дивіться на поведінку Калініної:
А ось так вчинила Ястремська: