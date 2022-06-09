Не стала бруднитися. Українська тенісистка відмовилася потиснути руку росіянці (відео)

Даяна Ястремська на весь світ показала, як вона ставиться до представників Росії і відмовилася потиснути руку Катерині Александровій

Ястремська демонстративно не стала тиснути руку суперниці / Фото: Колаж: Сьогодні

На тенісному турнірі в Нідерландах жереб звів між собою українку Даяну Ястремську та росіянку Катерину Александрову.

Наша тенісистка відкрито засуджує агресію РФ і вимагає, щоб усіх російських та білоруських спортсменів не допускали до змагань. На одному з попередніх турнірів Даяна пожертвувала всі призові Україні.

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На жаль, багато організаторів тенісних турнірів не такі принципові і матчі між представниками України та Росії неминучі.

У такій ситуації Даяна показала повну зневагу до суперниці та відмовилася потиснути руку Александровій після матчу.

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А російський тенісист Медведєв прибрав триколор зі свого профілю. Данило Медведєв боїться відкрито критикувати Путіна за напад на Україну, проте виступати під російським прапором йому ганебно.