А как же война? Лучшая теннисистка Украины пожала руку россиянке (видео)

Ангелину Калинину не смущает, что российские спортсмены не протестует против войны в Украине и всячески избегают высказываться на эту тему

Спортсмены не хотят замечать тысячи погибших людей / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях украинская теннисистка Даяна Ястремская на весь мир показала, как она относиться к оккупантам и отказалась пожать руку Екатерине Александровой после матча.

А вот первой ракетке Украины Ангелине Калининой не хватило духа повторить поступок Даяны.

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Мало того, что наши спортсмены не бойкотируют матчи с представителями РФ, так еще и подыгрывают россиянам, которые везде продвигают тезис, что спорт вне политики.

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В первом круге турнира в Берлине Ангелина Калинина проиграла россиянке Дарье Касаткиной – 7:5, 3:6, 1:6. И побежала после матча жать руку теннисистке, которая в своих социальных сетях ни слова не сказала о войне в Украине.

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Хотя в Instagram Калининой вы тоже ничего не найдете о войне.

Смотрите на поведение Калининой:

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А вот так поступила Ястремская: