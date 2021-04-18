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Жінкам забороняють літати, що викликало обурення олімпійської чемпіонки

18 квітня, 13:32

Олена Павлова Олена Павлова

Міжнародна федерація лижного спорту не дозволила дівчатам виступати на польотних трамплінах в наступному сезоні і розгнівала Марен Лундбю

Міжнародна федерація лижного спорту прийняла рішення не допускати жінок до виступів на польотних трамплінах в наступному сезоні. Більшість членів комітету FIS зі стрибків з трампліну проголосували проти дівчат на таких висотах, що викликало обурення. Раніше олімпійський чемпіон вийшов з коми після моторошного падіння з трампліну.

"Я неймовірно розчарована. Просто не віриться в це. Нам постійно говорять, що ми недостатньо цікаві, щоб мати рівні умови з чоловіками. На жаль, цього важко досягти, коли ми не можемо показати себе з кращого боку", – заявила олімпійська чемпіонка зі стрибків норвежка Марен Лундбю Dagbladet

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"Дев'ять членів комітету проголосували проти, сім – за. Але Норвегія була єдиною великою країною, що проголосувала за. Від країн, які можуть представити учасників на польотних етапах, було досить ясно почуте "ні", – заявив рейс-директор Кубка світу зі стрибків з трампліну Сандро Пертіле

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Вперше жінка взяла участь у змаганнях зі стрибків з трампліну у 1863 році! Але до 2010-х років до олімпійських змагань допускалися тільки чоловіки. У 2009 році, коли стало ясно, що жіночі стрибки на лижах з трампліну не ввійдуть до програми зимової Олімпіади у Ванкувері-2010, група елітних спортсменок з Канади, Норвегії, Німеччини, Словенії та США звернулася до суду через дискримінацію за статевою ознакою.

Марен Лундбю
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Марен Лундбю / Фото: Instagram

3 грудня 2011 року у норвезькому Ліллехаммері пройшов перший в історії етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна серед жінок. У 2014 році стрибунки вперше виступили на Олімпійських іграх в Сочі.

Раніше 17-річна українка вперше стрибнула з трампліну на чемпіонаті світу.

Відео: Сьогодні

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жінки стрибки з трампліна олімпійська чемпіонка заборони
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