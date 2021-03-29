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Олімпійський чемпіон виходить з коми після жахливого падіння з трампліну

29 березня, 00:14

Олена Павлова Олена Павлова

Титулований норвежець зламав ключицю і дивом не скрутив собі шию

У четвер олімпійський чемпіон 2018 року в стрибках на лижах з трампліну Даніель-Андре Танде дивом не зламав собі шиюна етапі Кубка світу у словенській Планіце. Досвідчений норвежець втратив свідомість після невдалого приземлення на розминці. Його швидко доставили в лікарню, а сьогодні почали виводити зі штучної коми.

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Після падіння по час тренувального стрибка Танеде зламав ключицю і був введений у стан штучної коми.

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"Даніель добре реагував на процес пробудження сьогодні. Він показав зоровий контакт, може рухатися і реагує на звернення. Це поки що рання фаза процесу пробудження, але команда лікарів в Словенії задоволена і обнадіює нас щодо подальшої процедури", – розповіла Dagbladet лікар збірної Норвегії Гурі Ранум Екос

Даніель-Андре Танде

Даніель-Андре Танде / Фото: Reuters

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Тим часом до Любляни прилетіли мама і дівчина Танде, які чергують біля його палати.

Раніше 17-річна українка вперше стрибнула з трампліну на чемпіонаті світу.

А етап Кубка світу з гірських лиж в італійському Валь-ді-Фасса був перерваний через моторошне падіння норвезької гірськолижниці Кайси Вікхофф Лі. Дівчина страшно падала і моторошно кричала, заплутавшись у сітці.

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падіння кома стрибки з трампліна Даніель-Андре Танде
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