Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

17-річна українка вперше стрибнула з трампліну на чемпіонаті світу

25 лютого, 19:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тетяна Пилипчук увійшла в історію українського спорту

17-річна Тетяна Пилипчук увійшла в історію українського спорту. Вона перша представниця України на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліну.

Реклама

Читайте також: Український літаючий лижник творить сенсацію в Румунії, а його сторінки навіть немає в нашій Вікіпедії

Перший млинець вийшов грудкою. Тетяна не змогла пройти кваліфікацію і зайняла лише 56-е місце з 57 учасниць.

Хто така Тетяна Пилипчук?

Нашій спортсменці лише 10 лютого виповнилося 17 років. Вона чинна чемпіонка України. Учасниця етапів Кубка світу, а восени минулого року отримала звання майстра спорту, про що повідомила в соцмережах.

Реклама

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

Додамо, що жінки розігрують медалі чемпіонату світу в стрибках з трампліну з 2009 року. І лише зараз наша країна була представлена на змаганнях.

Читайте також: Зірка стрибків з трампліну знялася голою для Playboy

Хто ще з наших на ЧС?

У чоловічих змаганнях за Україну виступають чотири спортсмени – Віталій Калиниченко, Антон Корчук, Євген Марусяк, Андрій Васкул. З них лише Калиниченко вже виступав на світових першостях. Решта – дебютанти.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат світу стрибки з трампліна
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мрієІнші
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спорті
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спортіІнші
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркою
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркоюІнші
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчіІнші
"Росіяни – пустоголові": лижників з Росії не люблять в інших збірних і порівняли з мавпоюІнші
На її трусики задивлявся сам Джуліані: чарівні фото гольфістки
На її трусики задивлявся сам Джуліані: чарівні фото гольфісткиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти