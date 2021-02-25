17-річна українка вперше стрибнула з трампліну на чемпіонаті світу

17-річна Тетяна Пилипчук увійшла в історію українського спорту. Вона перша представниця України на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліну.

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Перший млинець вийшов грудкою. Тетяна не змогла пройти кваліфікацію і зайняла лише 56-е місце з 57 учасниць.

Хто така Тетяна Пилипчук?

Нашій спортсменці лише 10 лютого виповнилося 17 років. Вона чинна чемпіонка України. Учасниця етапів Кубка світу, а восени минулого року отримала звання майстра спорту, про що повідомила в соцмережах.

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Додамо, що жінки розігрують медалі чемпіонату світу в стрибках з трампліну з 2009 року. І лише зараз наша країна була представлена на змаганнях.

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Хто ще з наших на ЧС?

У чоловічих змаганнях за Україну виступають чотири спортсмени – Віталій Калиниченко, Антон Корчук, Євген Марусяк, Андрій Васкул. З них лише Калиниченко вже виступав на світових першостях. Решта – дебютанти.

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