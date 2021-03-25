Голова відскакувала від землі: лижник страшно падав з трампліну і бився об схил (відео)

Олімпійського чемпіона з Норвегії без свідомості відвезли на вертольоті

Олімпійський чемпіон 2018 року в стрибках на лижах з трампліну Даніель-Андре тандем ледь не розбився на етапі Кубка світу в словенській Планіці. Титулований норвежець несподівано втратив свідомість після невдалого приземлення на розминці. Раніше 17-річна українка вперше стрибнула з трампліну на чемпіонаті світу.

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Даніель-Андре Танде / Фото: Reuters

Як повідомляє телеканал TVP Sport, 27-річний Танде втратив рівновагу в польоті і впав на трасу на швидкості 100 км/г. Приземлення спортсмена виявилося настільки страшним, що було навіть боляче дивитися, не кажучи вже про страждання самого стрибуна. Він відскакував від схилу, наче тряпічная лялька.

Словенські медики, які чергували біля трампліну, на носилках перенесли Танде, який не рухався, до вертоліту, на якому його доставили в лікарню в Любляні. Як повідомили місцеві медики, життю норвежця нічого не загрожує, а стан – стабільний.

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Раніше етап Кубка світу з гірських лиж в італійському Валь-ді-Фасса був перерваний через моторошне падіння норвезької гірськолижниці Кайси Вікхофф Лі. Дівчина страшно падала і моторошно кричала, заплутавшись у сітці.

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