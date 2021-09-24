Заблукав і випадково виграв напівмарафон. Спортсмен не помітив, як пробіг зайві 12 км

У Брістолі забіги на 10 км і 22 км проводилися в один і той же час, в тому ж місці, що і вибило з колії Омара Ахмеда

Омар Ахмед фінішує у Брістолі

Незвичайна ситуація склалася за підсумками напівмарафону в британському Брістолі. Раніше ми розповідали, як годинник підвів братів-шахраїв на ультрамарафоні.

Забіг на 22 км виграв бігун Омар Ахмед, який подолав дистанцію за 1 годину і 3 хвилини. Після фінішу з'ясувалося, що Ахмед не може бути визнаний переможцем, оскільки він повинен був бігти 10 км, а на напівмарафон він не реєструвався, пише Sport24.

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Забіги на 10 км і напівмарафон проводилися в один і той же час і в тому ж місці. Ахмед заблукав, не повернув в потрібному місці і помилково продовжив бігти довшу дистанцію.

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У підсумку переможцем був визнаний Кріс Томпсон, який пробіг напівмарафон за 1 годину і 7 хвилин. Організатори повідомили, що змушені дискваліфікувати Ахмеда, незважаючи на його видатний результат. Ахмеда також запросили взяти участь у пробігу в Манчестері за квотою для елітних бігунів.

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Раніше ми розповідали про найбільш емоційний момент в історії Олімпійських ігор. На фініші спортсменка кричала: "Не чіпайте мене".