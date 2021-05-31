Забіг на мільйон доларів! Як найшвидша людина планети стала курчам

24 роки тому в Торонто дворазовий олімпійський чемпіон канадець Донован Бейлі і світовий рекордсмен американець Майкл Джонсон провели унікальну дуель

Майкл Джонсон і Донован Бейлі під час забігу на мільйон / Фото: Getty Images

31 травня 1997 в спорткомплексі SkyDome в Торонто відбувся забіг на мільйон доларів. Дворазовий олімпійський чемпіон в бігу на 100 метрів і в естафеті 4х100 м канадець Донован Бейлі і дворазовий чемпіон ОІ-1996 року в бігу на 200 і 400 м американець Майкл Джонсон визначали найшвидшу людини планети. Про Усейна Болта ще й мови не йшло.

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Як все почалося

Все почалося після Олімпіади-1996 року в Атланті, де канадець ямайського походження Бейлі і американець Джонсон завоювали по дві золоті медалі. "Кленовий" спринтер тоді встановив світовий рекорд на 100-метрівці, а Майкл зробив те ж саме на 200 м. Американець, який біг в золотих шиповках, показав результат 19,32 секунди! Після чого став активно зніматися в рекламних роликах, називаючи себе найшвидшою людиною планети.

Журналісти у ту ж мить же вхопилися за цей факт і вмовили двох знаменитих бігунів взяти участь в показовому забігу з призовим фондом в мільйон доларів. А також по 500 тисяч кожному з учасників тільки за вихід на доріжку. Щоб зрівняти шанси чемпіонів, була обрана дистанція в 150 метрів.

Кому дістався мільйон?

Дуель бігунів в прямому ефірі транслювали відразу кілька канадських і американських телекомпаній, на трибунах зібралося 30 000 глядачів, але на доріжці боротьби не вийшло. Подолавши дві третини дистанції, Джонсон несподівано різко зашкутильгав і зупинився. Як пізніше з'ясувалося, він не симулював, а дійсно отримав травму. Бейлі ж перетнув фініш, показавши час 14,99 секунди, і отримав свій чек на мільйон.

Наслідки золотого забігу

Заради справедливості варто сказати, що середня швидкість Джонсона на 100 метрах, була вище, ніж у Бейлі – 9.66. Але про це вже ніхто не пам'ятав після такого провалу.

"Ніякий Джонсон не рекордсмен, він просто курча! Він – боягуз, який зрозумів, що програє, і вигадав свою травму. Може, нам провести ще один забіг, на якому я знову доведу, що є найшвидшим в світі", – висміяв суперника Донован

У мене було розтягнення чотириголового м'яза, тому я зупинився. А Донован почав придумувати, що я симулював, і вболівальники в Канаді його підтримали. Я вірив, що в США фанати будуть на моєму боці, але цього не сталося. Журналісти також мене критикували, що дуже засмучувало", – зізнавався Джонсон

Але далі бігунів розсудила історія. Американець ще довго залишався королем на 400-метрівці, взявши і золоту медаль Олімпіади-2000 в Сіднеї. Після завершення спортивної кар'єри працював коментатором на BBC, вів колонку про спорт в "Дейлі Телеграф" і заснував компанію в області спортивного менеджменту.

А ось Бейлі після чемпіонату світу-1997 стали переслідувати травми, і в 2001 році він завершив кар'єру, відкривши фірму з торгівлі нерухомістю.

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