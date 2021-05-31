Забег на миллион долларов! Как самый быстрый человек планеты стал цыпленком

24 года назад в Торонто двукратный олимпийский чемпион канадец Донован Бейли и мировой рекордсмен американец Майкл Джонсон провели уникальную дуэль

Майкл Джонсон и Донован Бейли во время забега на миллион / Фото: Getty Images

31 мая 1997 года в спорткомплексе SkyDome в Торонто состоялся забег на миллион долларов. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров и в эстафете 4х100 м канадец Донован Бейли и двукратный чемпион ОИ-1996 в беге на 200 и 400 м американец Майкл Джонсон определяли самого быстрого человека планеты. Про Усэйна Болта еще и речи не шло.

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Как все началось

Все началось после Олимпиады-1996 в Атланте, где канадец ямайского происхождения Бейли и американец Джонсон завоевали по две золотые медали. "Кленовый" спринтер тогда установил мировой рекорд на 100-метровке, а Майкл сделал тоже самое на 200 м. Американец, бежавший в золотых шиповках, показал результат 19,32 секунды! После чего стал активно сниматься в рекламных роликах, называя себя самым быстрым человеком планеты.

Журналисты тут же ухватились за этот факт и уговорили двух знаменитых бегунов принять участие в показательном забеге с призовым фондом в миллион долларов. А также по 500 тысяч каждому из участников только за выход на дорожку. Чтобы уравнять шансы чемпионов, была выбрана дистанция в 150 метров.

Кому достался миллион?

Дуэль бегунов в прямом эфире транслировали сразу несколько канадских и американских телекомпаний, на трибунах собралось 30 000 зрителей, но на дорожке борьбы не получилось. Преодолев две трети дистанции, Джонсон неожиданно резко захромал и остановился. Как позже выяснилось, он не симулировал, а действительно получил травму. Бейли же пересек финиш, показав время 14,99 секунды, и получил свой чек на миллион.

Последствия золотого забега

Справедливости ради стоит сказать, что средняя скорость Джонсона на 100 метрах, была выше, чем у Бэйли – 9.66. Но об этом уже никто не помнил после такого провала.

"Никакой Джонсон не рекордсмен, он просто цыпленок! Он – трус, который понял, что проигрывает, и выдумал свою травму. Может, нам провести еще один забег, на котором я опять докажу, что являюсь самым быстрым в мире", – высмеял соперника Донован

У меня было растяжение четырехглавой мышцы, поэтому я остановился. А Донован начал придумывать, что я симулировал, и болельщики в Канаде его поддержали. Я верил, что в США фанаты будут на моей стороне, но этого не произошло. Журналисты также меня критиковали, что очень расстраивало", – признавался Джонсон

Но дальше бегунов рассудила история. Американец еще долго оставался королем на 400-метровке, взяв и золотую медаль Олимпиады-2000 в Сиднее. После завершения спортивной карьеры работал комментатором на BBC, вел колонку о спорте в "Дейли Телеграф" и основал компании в области спортивного менеджмента.

А вот Бейли после чемпионата мира-1997 стали преследовать травмы, и в 2001 году он завершил карьеру, открыв фирму по торговле недвижимостью.

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