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"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапії

18 квітня, 22:34

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Нехай разом з цим волоссям йде все погане, а з новим прийде тільки найкраще", – каже чемпіонка Європи Валерія Юзьвяк, яка бореться з важкою недугою

Знаменита українська гімнастка 21-річна Валерія Юзьвяк, яка в лютому повідомила про страшний діагноз рабдоміосаркому (агресивна злоякісна пухлина), вперше показалася перед своїми фоловерами без волосся.

"Ну що ж, завтра починається третій курс хіміотерапії. Я вже перебуваю на середині шляху до щасливого кінця цієї історії, що не може не радувати! Мені так хочеться одужати і повернути своє життя на круги своя, що три тижні між хіміями здаються мені цілою вічністю! Зате, знаєте, зараз у мене є дуже багато часу подумати, переоцінити цінності у своєму житті і зрозуміти, що насправді важливо, побачити, хто є хто. Відбувається таке собі перезавантаження"

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"Знаю, що зовсім скоро настане прекрасний час, головне зараз – пройти це випробування. Ну і, нарешті, я готова показатися вам без волосся. Нехай йде разом з ним все погане, а з новим прийде тільки найкраще. Дякую кожному за підтримку. Насолоджуйтесь життям", – написала з німецького Вайнгайму Валерія Юзьвяк у себе в Instagram

"Яка ж красива! Сил вам!" – пишуть в коментарях фоловери спортсменки

Валерія Юзьвяк – уродженка Ужгорода. Вона – дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики.

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Раніше Валерія розповідала, що завдяки допомозі небайдужих вдалося зібрати чималу суму на лікування. "З такою підтримкою я точно впораюся з цією хворобою", – каже дівчина.

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художня гімнастика спортсменка Валерия Юзвьяк

Джерело: Сегодня|Спорт

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