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"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапии

18 апреля, 22:34

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Пусть вместе с этими волосами уходит все плохое, а с новыми придет только самое лучшее", – говорит чемпионка Европы Валерия Юзвяк, борющаяся с тяжелым недугом

Знаменитая украинская гимнастка 21-летняя Валерия Юзвяк, в феврале сообщившая о страшном диагнозе рабдомиосаркоме (агрессивная злокачественная опухоль), впервые показалась перед своими фолловерами без волос.

"Ну что ж, завтра начинается третий курс химиотерапии. Я уже нахожусь на середине пути к счастливому концу этой истории, что не может не радовать! Мне так хочется выздороветь и вернуть свою жизнь на круги своя, что три недели между химиями кажутся мне целой вечностью! Зато, знаете, сейчас у меня есть очень много времени подумать, переоценить ценности в своей жизни и понять, что на самом деле важно, увидеть, кто есть кто. Происходит своего рода перезагрузка"

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"Знаю, что совсем скоро наступит прекрасное время, главное сейчас – пройти это испытание. Ну и, наконец-то, я готова показаться вам без волос. Пусть уходит вместе с ними все плохое, а с новыми придет только самое лучшее. Благодарю каждого за поддержку. Наслаждайтесь жизнью", – написала из немецкого Вайнхайма Валерия Юзвяк у себя в Instagram

"Какая же красивая! Сил вам!" – пишут в комментариях фолловеры спортсменки

Валерия Юзвяк – уроженка Ужгорода. Она – двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике.

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Ранее Валерия рассказывала, что благодаря помощи небезразличных удалось собрать достаточно большую сумму на лечение. "С такой поддержкой я точно справлюсь с этой болезнью", – говорит девушка.

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художественная гимнастика спортсменка Валерия Юзвьяк

Источник: Сегодня|Спорт

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