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Звезда украинского спорта в День Валентина сообщила о страшном диагнозе

14 февраля, 14:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Есть высокие шансы на выздоровление, но нужно дорогостоящее лечение в Германии

Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе. У 21-летней спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

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Валерия призналась, что ей нужно дорогостоящее лечение в Германии, есть высокие шансы на выздоровление, поэтому она просит своих болельщиков о поддержке.

Валерия родилась в Ужгороде и там же начинала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году девушка пробилась в сборную Украины, однако на Олимпиаде-2016 была лишь в качестве запасной.

На чемпионате Европы в Киеве Юзвяк вместе с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала "золото" в упражнении с пятью мячами, "серебро" в упражнении с обручами и булавами, девушки стали "бронзовыми" в групповом многоборье, что позволило украинкам завоевать золотую награду в командном зачете.

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Во время турнира в Киеве Валерия в интервью "Спорт.Сегодня" признавалась, что планирует выступить на Олимпиаде-2020.

"Конечно, такие мысли всегда есть. Но смотря на нынешний год, наперед стараюсь не загадывать. Никогда не знаешь, что случится завтра. Мы очень огорчились из-за переноса Олимпиады. Половина команды вообще ушла из спорта. У меня тоже были такие мысли, все-таки отсутствие соревнований тяжело переносить. Ведь это наша главная мотивация. Порой приходишь в зал и спрашиваешь себя: "Ради чего я сижу здесь по 8 часов в день?" Но уже получше", – рассказывала девушка.

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рак художественная гимнастика Валерия Юзвьяк

Источник: Сегодня|Спорт

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