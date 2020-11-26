"Мы же девочки, нам нравится показывать красоту": гимнастика Виктория Юзьвяк – о ЧЕ в Киеве

Девушка из Ужгорода рассказала о терпении, красоте и мечте об Олимпийских играх

В четверг в Киеве стартовал самый крупный в Украине турнир в эпоху коронавируса – чемпионат Европы по художественной гимнастике. Наша сборная является одним из фаворитов форума. Накануне мы пообщались с 21-летней Валерией Юзьвяк – призеркой чемпионата мира-2018 и Европейских игр-2019. Выберите самую красивую гимнастку Европы.

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Девушка родом из Ужгорода учится уже на пятом курсе Университета физкультура и спорта, но сейчас готова показать свой класс на практике – на ковре.

- Вы старше многих девчонок в сборной. Уже не волнуетесь перед чемпионатом Европы?

- Когда я сама попала в команду и была еще маленькой, то не чувствовала такой ответственности, как сейчас. Все-таки рядом были очень опытные гимнастки, и я понимала, что они мне помогут, если будет тяжело. А сейчас я перешла на их место и должна помогать девочкам помладше. Но у меня тоже порой возникает страх потому, что нужно и за себя побороться, и за команду.

- Какие возлагаете надежды на домашний турнир?

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- Я выступаю в групповых упражнениях, поэтому главное – результат команды. Важно, чтобы у каждой был серьезный настрой, тогда мы сможем выдать высокий результат. Хотя сейчас немного еще есть страх и волнение, ведь соревновательная практика ушла, мы долго не выступали. После "Кубка Дерюгиной" уже прошло почти три месяца, а до этого турниров не было едва ли не год.

- Отсутствие зрителей на вас повлияет?

- Конечно, это не очень приятно. Ведь мы привыкли, когда болельщики кричат, поддерживают – и это заряжает тебя, поднимает настроение. Но, думаю, мы почувствуем поддержку болельщиков даже онлайн. Ведь даже когда на тебя смотрят на экранах, ты это ощущаешь.

- Чем привлекут нас ваши программы?

- У нас два упражнения. С пятью мячами – более современное, очень энергичное – под песню "Dreams". Лично мне оно ближе, чем второе – под "Лебединое озеро". Будем стараться своими движениями, эмоциями воплотить задумки тренеров.

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Смотрите яркие фото и история Валерии Юзьвяк.

- Об Олимпийских играх задумываетесь уже?

- Конечно, такие мысли всегда есть. Но смотря на нынешний год, наперед стараюсь не загадывать. Никогда не знаешь, что случится завтра. Мы очень огорчились из-за переноса Олимпиады. Половина команды вообще ушла из спорта. У меня тоже были такие мысли, все-таки отсутствие соревнований тяжело переносить. Ведь это наша главная мотивация. Порой приходишь в зал и спрашиваешь себя: "Ради чего я сижу здесь по 8 часов в день?" Но уже получше.

- Отсутствие нескольких ведущих команд на ЧЕ не расслабит?

- Жаль, что не приедут сборные Италии, Болгарии, России, Беларуси. Хотелось с ними посоревноваться, ведь это – тоже стимул, чтобы еще больше работать. Но и другие команды нельзя сбрасывать со счетов. Посмотрим, что они покажут.

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- О программах соперниц есть информация?

- Нет, для нас это будет сюрпризом. А вот наши программы все уже видели на "Кубке Дерюгиной".

- В Instagram фото ваши будут?

- Конечно! У нас есть фотограф, ну, и коллег будем просить. Мы же – девочки, нам нравится наряжаться, показывать свою красоту, макияж (улыбается).

- Чем приходится жертвовать ради соревнований, ради спорта?

- Самая большая жертва – это время. Порой смотришь в соцсетях, как все отдыхают, гуляют, особенно летом, когда многие путешествуют, ездят на моря. Думаешь: "Блин! Как хочется поехать отдохнуть". Но потом вспоминаешь, что твоя цель выше, чем отдых и все остальное. Нужно сейчас сделать то, что требуется, а отдыхать будем потом.

- Ну, выходные же вам дают?

- Конечно, один в неделю… После чемпионата Европы будет отпуск.

Трансляции чемпионата смотрите на сервисе OLL.TV, а финалы – в выходные на канале "Индиго".

Читайте также о чемпионате Европы в Киеве: "Девушки разрушают страх, который поселился из-за коронавируса".

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