"У мене сльози на очах..." Зірка української гімнастики – про лікування своєї страшної хвороби

Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики українка Валерія Юзьвяк повідомила, що завдяки допомозі небайдужих вдалося зібрати серйозну суму на її лікування.

Реклама

Нагадаємо, зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз. У 21-річної спортсменки рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина. Потрібне дороге лікування в Німеччині.

"Знаєте, за ці кілька днів я зрозуміла, як же все-таки спорт об'єднує. Мене підтримує така велика кількість людей з усього світу, що у мене перехоплює подих. У мене сльози на очах, так мене це зворушило. Завдяки вам усім нам вдалося зібрати чималу частину суми. З такою підтримкою я точно впораюся з цією хворобою. Я буду боротися до кінця. Я буду сильнішою", – написала у себе в Instagram Валерія Юзьвяк

"Борися! Ми всі з тобою!" – пишуть у коментарях Валерії її подруги по збірній України Олена Дяченко та Влада Нікольченко

Раніше Валерія Юзьвяк в інтерв'ю "Спорт.Сьогодні" зізнавалася, що планувала виступити на Олімпіаді в Токіо.

"Звичайно, такі думки завжди є. Але дивлячись на нинішній рік, наперед намагаюся не згадувати. Ніколи не знаєш, що станеться завтра. Ми дуже засмутилися через перенесення Олімпіади. Половина команди взагалі пішла зі спорту. У мене теж були такі думки, все-таки відсутність змагань важко переносити. Адже це наша головна мотивація. Часом приходиш до залу і задаєшся питанням: "Заради чого я сиджу тут по 8 годин на день?" Але вже трохи краще", – розповідала дівчина

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама