Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

Є високі шанси на одужання, але потрібне дороге лікування в Німеччині

Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк повідомила про страшний діагноз. У 21-річної спортсменки рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина.

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Валерія зізналася, що їй потрібне дороге лікування в Німеччині, є високі шанси на одужання, тому вона просить своїх уболівальників про підтримку.

Валерія народилася в Ужгороді й там же починала займатися художньою гімнастикою. У 2014 році дівчина пробилася в збірну України, проте на Олімпіаді-2016 була лише як запасна.

На чемпіонаті Європи в Києві Юзьвяк разом з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою здобула "золото" у вправі з п'ятьма м'ячами, "срібло" у вправі з обручами і булавами, дівчата стали "бронзовими" в груповому багатоборстві, що допомогло українкам вибороти золоту нагороду в командному заліку.

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Під час турніру в Києві Валерія в інтерв'ю "Спорт.Сьогодні" зізнавалася, що планує виступити на Олімпіаді-2020.

"Звичайно, такі думки завжди є. Але дивлячись на нинішній рік, наперед намагаюся не згадувати. Ніколи не знаєш, що станеться завтра. Ми дуже засмутилися через перенесення Олімпіади. Половина команди взагалі пішла зі спорту. У мене теж були такі думки, все-таки відсутність змагань важко зносити. Адже це наша головна мотивація. Часом приходиш у залу і запитуєш: "Заради чого я сиджу тут по 8 годин на день?" Але вже трохи краще", – розповідала дівчина.

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