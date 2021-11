Волейбольна команда здобула 73 перемоги поспіль, повторивши світовий рекорд

Волейболістки Імоко Воллей виграли 73-й матч поспіль, зумівши повторити рекорд турецького клубу Вакифбанк, який не програвав упродовж 73 ігор з 10 жовтня 2012 року по 25 січня 2014 року, повідомляє Sky italia.

Раніше ми писали, що матчі проти росіян у ЛЧ український клуб зіграє на нейтральній території.

Востаннє італійська команда поступилася 12 грудня 2019 року у матчі з Перуджею.

Після цього команда виграла чемпіонат Італії, два Кубки Італії, три Суперкубки Італії, Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу.

WORLD RECORD: IMOCO VOLLEY 73 WINS A ROW!



Egonu, De Gennaro, Wolosz & @imocovolley now hold the @GWR of the MOST WINS A ROW together with Turkeys @VakifBankSK. Congratulations !



