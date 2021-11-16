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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Волейбольна команда здобула 73 перемоги поспіль, повторивши світовий рекорд

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 15:37
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Жіноча італійська команда Імоко Воллей повторила світовий рекорд у волейболі за тривалістю переможної серії
Імоко Воллей
Імоко Воллей / Фото: Instagram

Волейболістки Імоко Воллей виграли 73-й матч поспіль, зумівши повторити рекорд турецького клубу Вакифбанк, який не програвав упродовж 73 ігор з 10 жовтня 2012 року по 25 січня 2014 року, повідомляє Sky italia.

Раніше ми писали, що матчі проти росіян у ЛЧ український клуб зіграє на нейтральній території.

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Востаннє італійська команда поступилася 12 грудня 2019 року у матчі з Перуджею.

Після цього команда виграла чемпіонат Італії, два Кубки Італії, три Суперкубки Італії, Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу.

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21 листопада Імоко Воллей встановить світовий рекорд, якщо обіграє Трентіно у матчі чемпіонату Італії.

Імовірність цього досить висока, враховуючи, що Трентіно на даний момент займає передостанній рядок у турнірній таблиці. Імоко Воллей із вісьмома перемогами одноосібно лідирує у лізі.

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