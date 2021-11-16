Волейбольна команда здобула 73 перемоги поспіль, повторивши світовий рекорд

Волейболістки Імоко Воллей виграли 73-й матч поспіль, зумівши повторити рекорд турецького клубу Вакифбанк, який не програвав упродовж 73 ігор з 10 жовтня 2012 року по 25 січня 2014 року, повідомляє Sky italia.
Раніше ми писали, що матчі проти росіян у ЛЧ український клуб зіграє на нейтральній території.
Востаннє італійська команда поступилася 12 грудня 2019 року у матчі з Перуджею.
Далі по темі
Після цього команда виграла чемпіонат Італії, два Кубки Італії, три Суперкубки Італії, Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу.
WORLD RECORD: IMOCO VOLLEY 73 WINS A ROW!— Volleyball World (@volleyballworld) November 14, 2021
Egonu, De Gennaro, Wolosz & @imocovolley now hold the @GWR of the MOST WINS A ROW together with Turkeys @VakifBankSK. Congratulations !
Watch their historic victory ONLY on https://t.co/N4fErwPx9b!
#LVFSerieA1pic.twitter.com/ecaqZlORNN
21 листопада Імоко Воллей встановить світовий рекорд, якщо обіграє Трентіно у матчі чемпіонату Італії.
Імовірність цього досить висока, враховуючи, що Трентіно на даний момент займає передостанній рядок у турнірній таблиці. Імоко Воллей із вісьмома перемогами одноосібно лідирує у лізі.