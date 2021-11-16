Волейбольная команда одержала 73 победы подряд, повторив мировой рекорд

Женская итальянская команда Имоко Воллей повторила мировой рекорд в волейболе по продолжительности победной серии

Имоко Воллей / Фото: Instagram

Волейболистки Имоко Воллей выиграли 73-й матч подряд, сумев повторить рекорд турецкого клуба Вакыфбанк, который не проигрывал на протяжении 73 игр с 10 октября 2012 года по 25 января 2014 года, сообщает Sky italia.

Ранее мы писали, что матчи против россиян в ЛЧ украинский клуб сыграет на нейтральной территории.

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Последний раз итальянская команда уступила 12 декабря 2019 года в матче с Перуджей.

После этого команда выиграла чемпионат Италии, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

WORLD RECORD: IMOCO VOLLEY 73 WINS A ROW!



Egonu, De Gennaro, Wolosz & @imocovolley now hold the @GWR of the MOST WINS A ROW together with Turkeys @VakifBankSK. Congratulations !



Watch their historic victory ONLY on https://t.co/N4fErwPx9b!



#LVFSerieA1pic.twitter.com/ecaqZlORNN — Volleyball World (@volleyballworld) November 14, 2021

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21 ноября Имоко Воллей установит мировой рекорд, если обыграет Трентино в матче чемпионата Италии.

Вероятность этого достаточно высока, учитывая, что Трентино на данный момент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Имоко Воллей с восемью победами единолично лидирует в лиге.