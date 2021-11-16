16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Обновили все рекорды: последний раз Англия так издевалась над соперником 57 лет назад

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 ноября, 08:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сборная Англии деклассировала команду Сан-Марино, забив в ее ворота десять безответных голов
Англия забила 10 мячей в ворота Сан-Марино
Англия забила 10 мячей в ворота Сан-Марино / Фото: Reuters

Подопечные Гарета Саутгейта разгулялись не на шутку. Впервые за 57 лет сборная Англии забила 10 голов в одном матче. Последний раз такая феерия голов была в 1964 году, когда англичане разгромили сборную США со счетом 10:0.

Читайте также: Швейцария отобрала путевку на мундиаль у Италии: результаты матчей отбора на ЧМ 15 ноября

Реклама

В заключительном матче отбора на ЧМ-2022 Англию вполне устраивала ничья, но команда Саутгейта решила вписать свои имена в историю.

В составе триумфаторов покер оформил Гарри Кейн, также отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Еще один гол на счету защитника хозяев поля Филиппо Фаббри, который срезал мяч в собственные ворота.

Реклама

А если бы Саутгейт не заменил Кейна на 63-й минуте матче, трудно представить какой счет был окончательным.

Выиграв с крупным счетом у Сан-Марино, финалисты Евро-2020 обновили несколько своих статистических рекордов. В 2021 году Англия одержала победы в 15 матчах, в ворота соперников было забито 52 гола, а количество "сухих" поединков достигло 14. Таких показателей за один календарный год у сборной Англии еще не было.

Реклама

Напомним, что сам матч в Сан-Марино был под угрозой срыва из-за взрыва, который произошел рядом со стадионом. Но как оказалось, это была небольшая авария на электрической подстанции.

ОБЗОР МАТЧА

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша, проиграв на своем поле Венгрии отправилась в плей-офф. Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино будут наблюдать за ЧМ-2022 по телевизору.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

Сегодня

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37

Финляндия

Сегодня

21:45

Франция

5.55

4.08

1.69
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять