Обновили все рекорды: последний раз Англия так издевалась над соперником 57 лет назад

Сборная Англии деклассировала команду Сан-Марино, забив в ее ворота десять безответных голов

Англия забила 10 мячей в ворота Сан-Марино / Фото: Reuters

Подопечные Гарета Саутгейта разгулялись не на шутку. Впервые за 57 лет сборная Англии забила 10 голов в одном матче. Последний раз такая феерия голов была в 1964 году, когда англичане разгромили сборную США со счетом 10:0.

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В заключительном матче отбора на ЧМ-2022 Англию вполне устраивала ничья, но команда Саутгейта решила вписать свои имена в историю.

В составе триумфаторов покер оформил Гарри Кейн, также отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Еще один гол на счету защитника хозяев поля Филиппо Фаббри, который срезал мяч в собственные ворота.

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А если бы Саутгейт не заменил Кейна на 63-й минуте матче, трудно представить какой счет был окончательным.

Выиграв с крупным счетом у Сан-Марино, финалисты Евро-2020 обновили несколько своих статистических рекордов. В 2021 году Англия одержала победы в 15 матчах, в ворота соперников было забито 52 гола, а количество "сухих" поединков достигло 14. Таких показателей за один календарный год у сборной Англии еще не было.

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Напомним, что сам матч в Сан-Марино был под угрозой срыва из-за взрыва, который произошел рядом со стадионом. Но как оказалось, это была небольшая авария на электрической подстанции.

ОБЗОР МАТЧА

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша, проиграв на своем поле Венгрии отправилась в плей-офф. Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино будут наблюдать за ЧМ-2022 по телевизору.

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