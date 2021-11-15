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Сборной Англии навели порчу? На стадионе перед матчем с Сан-Марино произошел мощный взрыв

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 ноября, 20:47
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За несколько часов до начала матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Сан-Марино и Англии раздался громкий хлопок
На стадионе в Сан-Марино перед матчем с Англией пропал свет
На стадионе в Сан-Марино перед матчем с Англией пропал свет / Фото: Reuters

Взрыв произошел в районе стадиона в Сан-Марино, где должен состояться матч местной команды и Англии, сообщает joe.co.uk.

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По данным СМИ, после хлопка в районе стадиона были видны клубни дыма. Скорее всего, произошла авария на электрической подстанции, поскольку сразу же пропало освещение на стадионе.

После прибытия на место происшествия работников технических служб проблема была решена и на стадионе включили электричество.

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Это уже второй случай, когда у Англии возникли проблемы со стадионом. Напомним, что во время визита британской сборной на игру против Андорры, на стадионе Насьональ" произошел пожар. К счастью, тогда проблема была вовремя решена и поединок состоялся.

Пожар на футбольном стадионе
Пожар на футбольном стадионе

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Будем надеяться, что и в последнем поединке против Сан-Марино не понадобится переносить игру. Ведь для выхода в финальную часть чемпионата мира англичанам необходимо набрать всего одно очко.

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