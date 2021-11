Сборной Англии навели порчу? На стадионе перед матчем с Сан-Марино произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в районе стадиона в Сан-Марино, где должен состояться матч местной команды и Англии, сообщает joe.co.uk.

По данным СМИ, после хлопка в районе стадиона были видны клубни дыма. Скорее всего, произошла авария на электрической подстанции, поскольку сразу же пропало освещение на стадионе.

После прибытия на место происшествия работников технических служб проблема была решена и на стадионе включили электричество.

Large bang heard at San Marino's stadium. No power at the stadium at the moment ahead of their game against England.



[via @RobDorsettSky] pic.twitter.com/kyILgXZ7r9