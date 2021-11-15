Збірній Англії щось пороблено? На стадіоні перед матчем з Сан-Марино стався потужний вибух

За кілька годин до початку матчу відбору на ЧС-2022 між збірними Сан-Марино та Англії пролунав гучний вибух

На стадіоні в Сан-Марино перед матчем з Англією зникло світло / Фото: Reuters

Спалах стався в районі стадіону у Сан-Марино, де має відбутися матч місцевої команди та Англії, повідомляє joe.co.uk.

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За даними ЗМІ, після вибуху в районі стадіону було видно дим. Найімовірніше, сталася аварія на електричній підстанції, оскільки одразу ж зникло освітлення на стадіоні.

Після прибуття на місце події працівників технічних служб проблему було вирішено і на стадіоні ввімкнули електрику.

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Великий bang heard at San Marino & stadium. Не влада на стадії на момент поєдинку своєї гри проти Англії.



[via @RobDorsettSky ] pic.twitter.com/kyILgXZ7r9 - Football Daily (@footballdaily) November 15, 2021

Це вже другий випадок, коли в Англії виникли проблеми зі стадіоном. Нагадаємо, що під час візиту британської збірної на гру проти Андорри, на стадіоні "Насьональ" сталася пожежа. На щастя, тоді проблему вчасно вирішили і поєдинок відбувся.

Пожежа на футбольному стадіоні

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Сподіватимемося, що і в останньому поєдинку відбору проти Сан-Марино не доведеться переносити гру. Адже для виходу у фінальну частину чемпіонату світу англійцям необхідно набрати лише одне очко.

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