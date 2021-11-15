Матчи против россиян в ЛЧ украинский клуб сыграет на нейтральной территории

Женский волейбольный клуб Прометей пробился в Лигу чемпионов ЕКВ, где их соперником будет команда Локомотив из Калининграда

Волейбольный клуб Прометей сыграет с россиянами в Минске и Стамбуле / Фото: официальный сайт ВК "Прометей"

Свой первый матч в ЛЧ Прометей должен провести 23 ноября против российского Локомотива. Но ни в Украине, ни в России матчи между этими командами не состоятся.

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В отличие от УЕФА Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) не разводит украинские и российские клубы во время жеребьевки. Поэтому ЕКВ приняла решение провести первый матч в Минске, это будет домашний поединок Локомотива.

А ответный матч команды должны сыграть 1-3 февраля 2022 года в Стамбуле. Точная дата будет назначена позже.

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Кроме российского Локомотива, соперниками нашей команды по группе А будут чемпион Германии Дрезден и вице-чемпион Польши Девелопрес.

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