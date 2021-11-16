Кейн побил рекорд сборной Англии, установленный в 1908 году

В матче квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Англии деклассировала команду Сан-Марино, забив в ее ворота десять безответных голов

Рекордсмен Гарри Кейн / Фото: Getty Images

Впервые за 57 лет сборная Англии забила 10 голов в одном матче. Последний раз такая феерия голов была в 1964 году, когда англичане разгромили сборную США со счетом 10:0.

В составе триумфаторов покер оформил нападающий Гарри Кейн. Теперь на его счету 16 мячей за национальную команду в 2021 году. Таким образом, он установил новый рекорд по голам за сборную Англии за календарный год.

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Ранее это достижение установил Джордж Хилсдон в 1908 году, забив 12 мячей. В 1927 году этот результат повторил Дикси Дин.

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша, проиграв на своем поле Венгрии, отправилась в плей-офф. Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино будут наблюдать за ЧМ-2022 по телевизору.