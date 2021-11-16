16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Кейн побив рекорд збірної Англії, встановлений у 1908 році

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 10:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Англії декласувала команду Сан-Марино, забивши в її ворота десять голів без відповіді
Рекордсмен Гаррі Кейн
Рекордсмен Гаррі Кейн / Фото: Getty Images

Вперше за 57 років збірна Англії забила 10 голів в одному матчі. Востаннє така феєрія голів була 1964 року, коли англійці розгромили збірну США з рахунком 10:0.

У складі тріумфаторів покер оформив нападник Гаррі Кейн. Тепер на його рахунку 16 м'ячів за національну команду у 2021 році. Отже, він встановив новий рекорд із голів за збірну Англії за календарний рік.

Реклама

Раніше це досягнення встановив Джордж Хілсдон у 1908 році, забивши 12 м'ячів. 1927 року цей результат повторив Діксі Дін.

Англія набрала 26 очок і посіла перше місце у групі I. Польща, програвши на своєму полі Угорщини, вирушила до плей-офф. Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино спостерігатимуть за ЧС-2022 по телевізору.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

Сьогодні

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37

Фінляндія

Сьогодні

21:45

Франція

5.55

4.08

1.69
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти