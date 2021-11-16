Кейн побив рекорд збірної Англії, встановлений у 1908 році

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Англії декласувала команду Сан-Марино, забивши в її ворота десять голів без відповіді

Рекордсмен Гаррі Кейн / Фото: Getty Images

Вперше за 57 років збірна Англії забила 10 голів в одному матчі. Востаннє така феєрія голів була 1964 року, коли англійці розгромили збірну США з рахунком 10:0.

У складі тріумфаторів покер оформив нападник Гаррі Кейн. Тепер на його рахунку 16 м'ячів за національну команду у 2021 році. Отже, він встановив новий рекорд із голів за збірну Англії за календарний рік.

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Раніше це досягнення встановив Джордж Хілсдон у 1908 році, забивши 12 м'ячів. 1927 року цей результат повторив Діксі Дін.

Англія набрала 26 очок і посіла перше місце у групі I. Польща, програвши на своєму полі Угорщини, вирушила до плей-офф. Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино спостерігатимуть за ЧС-2022 по телевізору.