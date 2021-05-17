У топіку і коротких шортиках спортсменка-красуня захопилася фантастичним заходом

Українська легкоатлетка Марина Бех проводить тренувальний збір в Туреччині, позує для фото і знаходить красу навколо себе навіть на стадіоні

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Одна з найсексуальніших наших спортсменок Марина Бех-Романчук не залишає шанувальників надовго без фото. Сьогодні чемпіонка Європи-2021 стрибках в довжину позувала на стадіоні в турецькому Белеку, де готується до Олімпійських ігор.

Нещодавно легкоатлетка-красуня спустила шлейки ліфчика і похвалилася прекрасним тілом.

Легкоатлетка-красуня на сторінці в Instagram показала фото біля бар'єру, поставши в спортивному топіку і коротких шортиках, підкресливши прекрасні форми свого тіла. Дівчина повідомила, що почалася останній тиждень тренувального табору, і тепер необхідно бути сильніше, ніж раніше.

Трохи пізніше Бех-Романчук зняла відео чудового заходу над стадіоном. Її готель розташований пряма над ареною.

Відео: Instagram

Українка виступить на літніх Олімпійських іграх в Токіо, який стартують трохи більше, ніж через два місяці, – 23 липня.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Нещодавно спортсменка вразила відвертою фотосесією, прикривши тіло букетом квітів.

Дивіться, як Марина відпочивала на пляжі в Туреччині: