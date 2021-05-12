Русский
$ 27,67
33,67
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Легкоатлетка-красуня спустила шлейки ліфчика і показала своє прекрасне тіло

12 травня, 15:18

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Сексуальна стрибунка в довжину Марина Бех не соромиться хвалитися формами і м'язами, проводячи тренувальні збори в турецькому Белеку

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сьогодні українська зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала, як красиво вміє і тренуватися, і відпочивати. Зараз дівчина займається в Туреччині, готуючись до літнього сезону і, зокрема, до Олімпійських ігор.

Реклама

Нещодавно Марина Бех вразила фанатів фотографією в міні-купальнику.

Дівчина блиснула формами на доріжці стадіону, повідомивши, що постійно ставить собі нові цілі.

Ще довгонога стрибунка показала, як качає прес...

Реклама

... і після тренування релаксує на балконі готельного номера. Спортсменка приспустили шлейки спортивного топіка і похвалилася красивим спортивним тілом.

Раніше легкоатлетка прикрила тіло лише букетом квітів.

Нагадаємо, навесні Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в приміщенні, а в 2019 році брала срібну медаль чемпіонату світу. На Олімпіаді-2020 на Токіо українка вважається однією з головних претенденток на перемогу.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Реклама

Дивіться, як Марина весело готувалася до тренування:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнатиІнші
Її краще не злити! Дар'я Білодід у спокусливому ліфчику постала в образі левиці
Її краще не злити! Дар'я Білодід у спокусливому ліфчику постала в образі левиціІнші
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністюІнші
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах
Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонахІнші
Абсолютно гола: сексуальна велосипедистка підірвала Мережу відвертим фото з відпочинку
Абсолютно гола: сексуальна велосипедистка підірвала Мережу відвертим фото з відпочинкуІнші
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальнику
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальникуІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти