Легкоатлетка-красуня спустила шлейки ліфчика і показала своє прекрасне тіло

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Сьогодні українська зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала, як красиво вміє і тренуватися, і відпочивати. Зараз дівчина займається в Туреччині, готуючись до літнього сезону і, зокрема, до Олімпійських ігор.
Нещодавно Марина Бех вразила фанатів фотографією в міні-купальнику.
Дівчина блиснула формами на доріжці стадіону, повідомивши, що постійно ставить собі нові цілі.
Ще довгонога стрибунка показала, як качає прес...
... і після тренування релаксує на балконі готельного номера. Спортсменка приспустили шлейки спортивного топіка і похвалилася красивим спортивним тілом.
Раніше легкоатлетка прикрила тіло лише букетом квітів.
Нагадаємо, навесні Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в приміщенні, а в 2019 році брала срібну медаль чемпіонату світу. На Олімпіаді-2020 на Токіо українка вважається однією з головних претенденток на перемогу.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Дивіться, як Марина весело готувалася до тренування: