Легкоатлетка-красуня спустила шлейки ліфчика і показала своє прекрасне тіло

Сексуальна стрибунка в довжину Марина Бех не соромиться хвалитися формами і м'язами, проводячи тренувальні збори в турецькому Белеку

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сьогодні українська зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала, як красиво вміє і тренуватися, і відпочивати. Зараз дівчина займається в Туреччині, готуючись до літнього сезону і, зокрема, до Олімпійських ігор.

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Нещодавно Марина Бех вразила фанатів фотографією в міні-купальнику.

Дівчина блиснула формами на доріжці стадіону, повідомивши, що постійно ставить собі нові цілі.

Ще довгонога стрибунка показала, як качає прес...

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... і після тренування релаксує на балконі готельного номера. Спортсменка приспустили шлейки спортивного топіка і похвалилася красивим спортивним тілом.

Раніше легкоатлетка прикрила тіло лише букетом квітів.

Нагадаємо, навесні Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в приміщенні, а в 2019 році брала срібну медаль чемпіонату світу. На Олімпіаді-2020 на Токіо українка вважається однією з головних претенденток на перемогу.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

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Дивіться, як Марина весело готувалася до тренування: