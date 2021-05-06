Сексуальна легкоатлетка вразила фанатів фотографією в міні-купальнику

/ Фото: Instagram
Наша легкоатлетка-красуня Марина Бех-Романчук після невеликого відпочинку вдома знову повернулася до тренувань в турецькому Белеку. Дівчина встигає позайматися на доріжці, відпочити на пляжі з чоловіком-плавцем і порадувати фоловерів новими фото і відео.
Днями Марина Бех прикрила тіло лише букетом квітів.
Сьогодні спортсменка вразила новим Селфі – в міні-купальнику в готельному номері. "Просто я", – скромно підписала кадр чемпіонка Європи зі стрибків у довжину.
На цьому Марина не зупинилася і опублікувала на своїй сторінці в Instagram відеоролик з відкритого басейну.
При цьому спортсменка встигла порадіти теплій і сонячній погоді і на пляжі, зробивши невеликий акцент на своїй фігурі.
А також трохи похвалилася, як солодко вона проводить "невеличкий відпочинок".
Залишається тільки порадіти за нашу зірку і сподіватися, що вона вдало виступить на літніх Олімпійських іграх.
Нещодавно знаменита спортсменка вбралася в пеньюар.
Згадаймо, як Марина готувалася до тренування: