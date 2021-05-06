Сексуальна легкоатлетка вразила фанатів фотографією в міні-купальнику

Українська стрибунка в довжину Марина Бех продовжує тренуватися і релаксувати в сонячній Туреччині, ділячись привабливими кадрами з шанувальниками

/ Фото: Instagram

Наша легкоатлетка-красуня Марина Бех-Романчук після невеликого відпочинку вдома знову повернулася до тренувань в турецькому Белеку. Дівчина встигає позайматися на доріжці, відпочити на пляжі з чоловіком-плавцем і порадувати фоловерів новими фото і відео.

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Днями Марина Бех прикрила тіло лише букетом квітів.

Сьогодні спортсменка вразила новим Селфі – в міні-купальнику в готельному номері. "Просто я", – скромно підписала кадр чемпіонка Європи зі стрибків у довжину.

На цьому Марина не зупинилася і опублікувала на своїй сторінці в Instagram відеоролик з відкритого басейну.

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При цьому спортсменка встигла порадіти теплій і сонячній погоді і на пляжі, зробивши невеликий акцент на своїй фігурі.

А також трохи похвалилася, як солодко вона проводить "невеличкий відпочинок".

Залишається тільки порадіти за нашу зірку і сподіватися, що вона вдало виступить на літніх Олімпійських іграх.

Нещодавно знаменита спортсменка вбралася в пеньюар.

Згадаймо, як Марина готувалася до тренування: