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Прикрила тіло букетом квітів: легкоатлетка вразила відвертою фотосесією

3 травня, 20:13

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська зірка спорту Марина Бех поділилася незвичайними кадрами з весняними квітами, похвалившись своїм шикарним тілом

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Завершивши тренувальний табір в турецькому Белеку, чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук повернулася додому. У ці сексуальна спортсменка приділяє час рідним і близьким, а також собі самій: дівчина отримує задоволення від водіння машини, а ще влаштувала вогняну фотосесію.

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Днями знаменита легкоатлетка вбралася в пеньюар.

Сьогодні ввечері Марина на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома кадрами в стилі ню. Красуня оголила груди і прикрила їх букетом нарцисів, які засунула за пояс штанів, підкреслюючи вигини своєї приголомшливої фігури. При цьому вона ще зробила і яскраво-салатовий манікюр.

Фотографії Бех-Романчук підписала романтично англійською мовою:

"Ці кілька днів вдома повністю наповнили мою душу справжньою весною".

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Читайте також: Марина Бех в ліжку і в бікіні.

Нагадаємо, влітку українка виступить на Олімпійських іграх в Токіо, де є однією з претенденток на "золото".

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Раніше сексуальна легкоатлетка після тріпчіка показала свій прес.

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Дивіться, як Марина гартувалася в холодному басейні:

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