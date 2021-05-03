Прикрила тіло букетом квітів: легкоатлетка вразила відвертою фотосесією

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Завершивши тренувальний табір в турецькому Белеку, чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук повернулася додому. У ці сексуальна спортсменка приділяє час рідним і близьким, а також собі самій: дівчина отримує задоволення від водіння машини, а ще влаштувала вогняну фотосесію.
Днями знаменита легкоатлетка вбралася в пеньюар.
Сьогодні ввечері Марина на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома кадрами в стилі ню. Красуня оголила груди і прикрила їх букетом нарцисів, які засунула за пояс штанів, підкреслюючи вигини своєї приголомшливої фігури. При цьому вона ще зробила і яскраво-салатовий манікюр.
Фотографії Бех-Романчук підписала романтично англійською мовою:
"Ці кілька днів вдома повністю наповнили мою душу справжньою весною".
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Нагадаємо, влітку українка виступить на Олімпійських іграх в Токіо, де є однією з претенденток на "золото".
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS
Раніше сексуальна легкоатлетка після тріпчіка показала свій прес.
Дивіться, як Марина гартувалася в холодному басейні: