Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

В топике и коротких шортиках спортсменка-красотка восхитилась фантастическим закатом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 мая, 20:59
Копировать ссылку
Украинская легкоатлетка Марина Бех проводит тренировочный сбор в Турции, позирует для фото и находит красоту вокруг себя даже на стадионе
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Одна из самых сексуальных наших спортсменок Марина Бех-Романчук не оставляет поклонников надолго без фото. Сегодня чемпионка Европы-2021 в прыжках в длину позировала на стадионе в турецком Белеке, где готовится к Олимпийским играм.

Недавно легкоатлетка-красавица спустила шлейки лифчика и похвасталась прекрасным телом.

Легкоатлетка-красавица на страничке в Instagram показала фото у барьера, представ в спортивном топике и коротких шортиках, подчеркнув прекрасные формы своего тела. Девушка сообщила, что началась последняя неделя тренировочного лагеря, и теперь необходимо быть сильнее, чем ранее. Ей нельзя не поверить!

Чуть позже Бех-Романчук сняла видео восхитительного заката над стадионом. Ее гостиница расположена пряма на арене.

Видео: Instagram

Украинка выступит на летних Олимпийских играх в Токио, который стартуют чуть более, чем через два месяца, – 23 июля.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Недавно спортсменка поразила откровенной фотосессией, прикрыв тело букетом цветов.

Смотрите, как Марина отдыхала на пляже в Турции:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять