Прикрыла тело букетом цветов: легкоатлетка поразила откровенной фотосессией

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Завершив тренировочный лагерь в турецком Белеке, чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вернулась домой. В эти сексуальная спортсменка уделяет время родным и близким, а также себе самой: девушка получает удовольствие от вождения машины, а еще устроила огненную фотосессию.

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На днях знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар.

Сегодня вечером Марина на своей страничке в Instagram поделилась несколькими кадрами в стиле ню. Красавица оголила грудь и прикрыла ее букетом нарциссов, которые засунула за пояс штанов, подчеркивающих изгибы ее потрясающей фигуры. При этом она еще сделала и ярко-салатовый маникюр.

Фотографии Бех-Романчук подписала романтично на английском языке:

"Эти несколько дней дома полностью наполнили мою душу настоящей весной".

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Напомним, летом украинка выступит на Олимпийских играх в Токио, где является одной из претенденток на "золото".

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Ранее сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс.

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Смотрите, как Марина закалялась в холодном бассейне: