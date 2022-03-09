У Сумах росіяни вбили чемпіона України та всю його родину

Разом Артемом Прийменком загинули тато, мама, бабуся та два молодші брати

Артем з батьками і братами / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова трагедія в українському спорті. У Сумах після бомбардування загинув чемпіон України із самбо Артем Прийменко та вся його родина.

Тренер Євген Леоненко написав у Facebook, що разом з Артемом загинули тато, мама, бабуся та два молодші брати Єгор та Кирило.

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На жаль, це не перша смерть в українському спорті після початку війни.

У Чернігові, внаслідок обстрілів російських військ загинув український кікбоксер Євген Звонок.

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Раніше ми повідомляли, що у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапіло загинув у боях проти російської армії. Посмертно нагороджений званням Герой України.

Також від російських бомбардувань загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.