Чемпіон України загинув від обстрілу російських окупантів

Український кікбоксер, чемпіон України та срібний призер Кубка світу Євген Звонок загинув у Чернігові, повідомляє Спортивний комітет України. Спортсмен помер внаслідок обстрілу. Хлопцю було лише 22 роки.

Євген не мав військової підготовки, але щойно почалася війна він вступив у територіальну оборону.

Євген Звонок загинув 3 березня від російського авіаудару по школі №18 у Чернігові. Його тіло знайшли вчора під завалами будівлі.

"У спортивній кар'єрі у нього тільки все починалося тільки. Минулого року він став другим на Кубку світу з кікбоксингу, був неодноразовим чемпіоном України.

Ми якраз планували з ним відбір на міжнародні змагання. Наприкінці березня в нього мав бути чемпіонат України, ми готувалися з ним поїхати до Одеси", – розповів тренер та друг Сергій Лисюк в інтерв'ю Суспільне.