Чемпион Украины погиб от обстрелов российских оккупантов

Еще одна потеря постигла украинский спорт. В результате обстрелов российских войск погиб украинский кикбоксер Евгений Звонок

Евгений Звонок / Фото: Facebook

Украинский кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове, сообщает Спортивный комитет Украины. Спортсмен скончался в результате обстрелов. Парню было всего 22 года.

Евгений не имел военной подготовки, но как только началась война, он вступил в территориальную оборону.

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Евгений Звонок погиб 3 марта от российского авиаудара по школе №18 в Чернигове. Его тело обнаружили вчера под завалами здания.

"В спортивной карьере у него все начиналось только. В прошлом году он стал вторым на Кубке мира по кикбоксингу, был неоднократным чемпионом Украины. Мы как раз планировали с ним отбор на международные соревнования. В конце марта у него должен был быть чемпионат Украины, мы готовились с ним поехать в Одессу", – рассказал тренер и друг Сергей Лысюк в интервью Суспільне.

Напомним, 3 марта войска РФ нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

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От бомбежки российской авиацией мирных районов Чернигова погибли не менее 48 человек, еще 18 получили травмы. Среди погибших – 39 мужчин и девять женщин.

Ранее мы сообщали, что в бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев.

Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии.

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Также от российских бомбежек погиб детский тренер донецкого Шахтера.