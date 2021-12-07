Жахлива трагедія: у ДТП загинула юна зірка фігурного катання

Трагедія сталася в суботу ввечері у Сан-Марино, куди дівчина переїхала з Мілана, щоб жити з батьком.
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Юна спортсменка та її молодий чоловік перебували у Fiat 500, коли автомобіль втратив керування, виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf, повідомляє gazzetta.it.
Фігуристка та її хлопець померла на місці, а водій Volkswagen отримав травми, що не загрожують життю.
У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.
La Federazione Sammarinese Roller Sports, sgomenta, partecipa con profondo dolore al cordoglio per la tragica morte di Elly Mattiuzzo. | @NOCSanMarinohttps://t.co/p0jIEKx0lX— San Marino RTV (@SanMarino_RTV) December 6, 2021
Одним із хобі спортсменки були автомобільні перегони.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ДТП у Стрийському районі загинув відомий український тренер Руслан Мостовий.