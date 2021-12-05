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Ледь не помер на рингу: Лопес був на волосині від смерті в бою з Камбососом

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 13:55
В закладинки
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Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі у сутичці з австралійцем міг втратити не лише свої пояси, а й життя
Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / Фото: Getty Images

В кінці листопада Теофімо Лопес зазнав сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа Пошкодження, які колишній абсолют отримав у поєдинку, могли призвести до смерті боксера, заявила лікар-отоларинголог Лінда Даль.

"Він точно міг померти. Я не можу уявити, як він дихав.

Це схоже на те, що хтось прив'язав до його грудей набір гир вагою 300 фунтів. Наче його шия і груди були затиснуті в лещатах. Йому пощастило, що не помер. Повітря було в його грудній клітці, серці і шиї – місцях, де його не повинно бути.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Якби він отримав удар у шию чи груди певним чином у певне місце, у нього міг виникнути колапс легені. Він би миттєво впав і не зміг дихати, і йому знадобилася б трубка для грудної клітки", – цитує Лінду Даль ESPN.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга
Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів – він більше бив і частіше потрапляв, хоча у відсотковому співвідношенні точнішим був Теофімо. Підсумком поєдинку стала втрата Лопесом всіх чемпіонських поясів.

Боксер Роландо Ромеро заявив, що причиною цього була травма Лопеса. Він упевнений – якби не травма, переміг би Теофімо.

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