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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Чемпіон світу загинув у горах. Його накрило лавиною

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 грудня, 16:28
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Спортсмена, який катався на лижах, накрило 4-метровим шаром снігу. Він не зміг врятуватися
Рене Хофер був дуже перспективним гонщиком
Рене Хофер був дуже перспективним гонщиком / Фото: Колаж: Сьогодні

19-річний австрійський мотогонщик Рене Хофер із друзями вирушив відпочити на гірськолижний курорт.

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Вони каталися на лижах, коли зійшла лавина. Крім Хофера під лавину потрапили ще десять лижників: шестеро дивом врятувалися, решту витягли з-під 4-метрового шару снігу.

За свою кар'єру Рене Хофер завоював титули чемпіона світу серед юніорів та Європи у 2016 році.

Цього сезону він здобув першу перемогу в Гран-прі в П'єтрамураті (Італія), а також загальну перемогу в класі MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, де представляв команду Австрії.

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Раніше ми писали, що російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні. П'ятиразового чемпіона РФ Романа Коха госпіталізували до лікарні, але не врятували.

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