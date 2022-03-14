Побачити "русский мир" мусить кожен: жахливе відео від нашої каратистки

Українська каратистка, срібна призерка Олімпіади-2020, Анжеліка Терлюга залишила емоційний пост у соцмережах.
І прикріпила відео звірств російської армії в Україні.
Це відео має побачити кожен і побачити "русский мир". Боже, коли руйнують інфраструктуру це одне, але коли вмирають дітки, молоді люди, батьки, матері, дорогі багатьом люди. Моє серце розривається від болю.
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Ненависть до цих тварюк неможливо описати. Я їх проклинаю. Навіщо ці нелюди, які можуть так легко позбавити життя мирну людину, існують на цій планеті?" – написала Терлюга.
March 14, 2022
Раніше Анжеліка висміяла агресорів: "Як же пощастило жителям Росії – у вас все за***сь!"