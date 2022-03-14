Увидеть "русский мир" обязан каждый: ужасное видео от нашей каратистки

Анжелика Терлюга не может понять, почему российские нелюди до сих пор существуют на нашей планете

Россия уничтожает мирных жителей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская каратистка, серебряная призерка Олимпиады-2020, Анжелика Терлюга оставила эмоциональный пост в соцсетях.

И прикрепила видео зверств российской армии в Украине.

Реклама

"Это видео обязан посмотреть каждый и увидеть "русский мир". Боже, когда разрушают инфраструктуру это одно, но когда умирают детки, молодые люди, отцы, матери, дорогие многим люди. Мое сердце разрывается от боли.

Читайте также: "Пусть я буду "нацисткой", но этот кошмар прекратится"

Ненависть к этим тварям невозможно описать. Я их проклинаю. Зачем эти нелюди, которые могут так легко лишить жизни мирного человека, существуют на этой планете?" – написала Терлюга.

Ранее Анжелика высмеяла агрессоров: "Как же повезло жителям России – у вас все за*бись!"

Реклама