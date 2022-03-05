"Пусть я буду "нацисткой", но этот кошмар прекратится". Терлюга ответила оккупантам

Серебряная призерка Олимпиады-2020 по каратэ Анжелика Терлюга в очередной раз обратилась к своим российским подписчикам Instagram

Анжелика Терлюга призвала россиян прекратить войну / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Жители страны-агрессора буквально атаковали в социальных сетях украинку Анжелику Терлюгу. Дошло до того, что они назвали одесситку "нацисткой".

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Но Анжелика нашла, что ответить россиянам, отравленных путинской пропагандой. Ведь жителям страны-оккупанта не понять, что такое любовь к Родине.

"Пусть лучше я буду "нацисткой"… по вашему мнению, но остановится этот кошмар… Моя "проблема" только в том, что я люблю свою страну – Украину. Мне не нужна ваша страна, какая бы она замечательная не была. Я хочу жить в мире в своей любимой стране", – написала Терлюга в сториз Instagram.

Ранее Терлюга высмеяла агрессоров и назвала "плюсы", которые получили россияне после развязывания войны с Украиной.

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"А еще мы слышали по телевизору, что у вас все за*бись: и курс доллара, и перспектива работы, и свобода слова на высшем уровне", – написала Терлюга в соцсетях.