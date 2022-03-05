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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Семь медалей за день! Украина – лидер медального зачета на Паралимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 марта, 11:11
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Наша сборная не знала равных в спринтерских гонках по парабиатлону и в первый же день собрала аж семь медалей разного калибра
Оксана Шишкова, Григорий Вовчинский и Виталий Лукьяненко - золотые призеры Паралимпиады-2022
Оксана Шишкова, Григорий Вовчинский и Виталий Лукьяненко - золотые призеры Паралимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Вчера в Пекине стартовала зимняя Паралимпиада-2022. В столицу Китая съехались делегации из 49 стран, чтобы разыграть между собой 78 комплектов медалей.

Участие украинских спортсменов было под вопросом из-за вторжения России в нашу страну, однако делегация все же собрала 20 игроков. Из них 13 имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а семь – со зрением.

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Уже в первый же день наши паралимпийцы не разочаровали и выдали впечатляющий старт. Украинцы ударно провели спринты по парабиатлону в трех классах: стоя, сидя и с проблемами зрения. Наши игроки взяли аж 7 медалей.

Три из них золотые, они на счету Григория Вовчинского, Виталия Лукьяненко и Оксаны Шишковой. Еще трое спортсменов взяли серебро – Тарас Радь, Александр Казик и Людмила Ляшенко. В свою очередь, Дмитрий Суярко довольствовался бронзой.

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Что интересно, единственной спринтерской гонкой, где Украина не взяла ни одной медали, стала женская среди сидячих спортсменок. Правда, победительницей стала американка Оксана Мастерс, которая родилась в Хмельницком.

Такой урожай медалей позволил нашей команде сразу же захватить лидерство в медальном зачете. Больше медалей взяли лишь китайцы, однако золота у хозяев Паралимпиады меньше.

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СТРАНА???ИТОГО
Украина3317
Китай2338
Канада1113
Австрия1113
Франция1012
Япония1012
США1012
Новая Зеландия1001
Словакия1001
Германия0314

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