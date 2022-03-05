Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Китайское ТВ отказалось переводить слова о войне в Украине

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 14:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Трансляторы церемонии открытия Паралимпийских Игр-2022 решили упустить часть речи главы МПК, в которой призывали к миру
Эндрю Парсонс высказался о войне в Украине
Эндрю Парсонс высказался о войне в Украине / Фото: Getty Images

Вчера в Китае стартовали Паралимпийские Игры-2022. В столицу страны Пекин съехали более 600 спортсменов с ограниченными возможностями, чтобы разыграть между собой 78 комплектов медалей.

На центральном стадионе города "Птичье гнездо" состоялась церемония открытия. Во время нее выступил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который не забыл о войне в Украине и призвал все страны к миру.

Реклама

"Сегодня вечером я хочу и должен начать с послания мира. Как лидер организации, в основе которой лежит инклюзивность, где определяют разнообразие и принимают отличия, я в ужасе от того, что происходит в мире сейчас".

Впрочем, эти слова Парсонса услышали не все. Как стало известно AP News, во время прямой трансляции церемонии открытия китайское телевидение не перевело слова Эндрю.

Читайте также: Украина – лидер медального зачета на Паралимпиаде-2022

Более того, во время его речи на английском местные редакторы уменьшили звук. Наверное, чтобы китайские жители не услышали правду о военных преступлениях России.

Реклама

Напомним, что китайское правительство заняло нейтральную позицию по войне в Украине, а также осудило цивилизованные страны за введение санкций против страны-агрессора. Отметим, что ранее Россию и Беларусь отстранили от участия на Паралимпиаде-2022.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять