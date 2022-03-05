Китайское ТВ отказалось переводить слова о войне в Украине

Трансляторы церемонии открытия Паралимпийских Игр-2022 решили упустить часть речи главы МПК, в которой призывали к миру

Эндрю Парсонс высказался о войне в Украине / Фото: Getty Images

Вчера в Китае стартовали Паралимпийские Игры-2022. В столицу страны Пекин съехали более 600 спортсменов с ограниченными возможностями, чтобы разыграть между собой 78 комплектов медалей.

На центральном стадионе города "Птичье гнездо" состоялась церемония открытия. Во время нее выступил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который не забыл о войне в Украине и призвал все страны к миру.

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"Сегодня вечером я хочу и должен начать с послания мира. Как лидер организации, в основе которой лежит инклюзивность, где определяют разнообразие и принимают отличия, я в ужасе от того, что происходит в мире сейчас".

Впрочем, эти слова Парсонса услышали не все. Как стало известно AP News, во время прямой трансляции церемонии открытия китайское телевидение не перевело слова Эндрю.

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Более того, во время его речи на английском местные редакторы уменьшили звук. Наверное, чтобы китайские жители не услышали правду о военных преступлениях России.

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Напомним, что китайское правительство заняло нейтральную позицию по войне в Украине, а также осудило цивилизованные страны за введение санкций против страны-агрессора. Отметим, что ранее Россию и Беларусь отстранили от участия на Паралимпиаде-2022.