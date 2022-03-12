Унікальна каратистка з України тренує кидати коктейлі молотова

Знаменита каратистка, яка завоювала для України єдине в історії срібло чемпіонату світу, вчить кидати коктейлі проти окупантів

Воєнний час. Тренування Аніти Серьогіної / Фото: Колаж: Сьогодні

Майстер спорту міжнародного класу з карате Аніта Серьогіна ставала чемпіонкою Європейських Ігор, десять разів брала медалі на чемпіонатах Європи, минулого року виборола історичне "срібло" чемпіонату світу з карате. Сьогодні, окрім виступів на змаганнях, вона також працює тренером.

У воєнний час Аніта зі своїми учнями провела незвичайне тренування. Намалювавши на стіні імпровізовані мішени, вони влучно кидали в них коктейлі молотова. Дивіться відео тренування:

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А лише чотири місяці тому Аніта Серегіна завоювала для України срібло на чемпіонаті світу-2021 з карате. Її результат став найкращим в історії жіночого карате України.

Влітку минулого року Аніта не змогла пробитися у півфінал Олімпійських ігор у Токіо, що гарантувало б їй бронзову медаль. Українка припинила виступ на Олімпіаді після групового етапу – за крок від медалі.