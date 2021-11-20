Срібло наше! Історичний успіх українки на чемпіонаті світу з карате

Аніта Серьогіна завоювала для України перше срібло на ЧС-2021 з карате, що проходить у Дубаї

Аніта Серьогіна здобула срібло на чемпіонаті світу з карате / Фото: Reuters

Вперше українська спортсменка виборювала золоті нагороди на світових чемпіонатах з карате. Одеситка Аніта Серегіна виступила у фіналі змагань у куміте в категорії до 61 кг.

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Суперницею 31-річної українки була олімпійська чемпіонка, дворазова чемпіонка Європи Йована Прекович із Сербії.

Серьогіна завдяки прийому юко зуміла повести у рахунку, але Прекович одразу ж вирівняла ситуацію, а потім зуміла вирвати перемогу – 2:1.

Аніті не вдалося не виграти золото, проте її результат став найкращим в історії жіночого карате України.

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Ще дві бронзові медалі для української команди вибороли Галина Мельник та Катерина Крива.

Зазначимо, що срібна медаліста Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга та бронзовий призер Ігор Станіслав Горуна не зуміли пробитися в медальні сутички.