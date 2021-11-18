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"Повний пі..." Українська зірка Олімпіади натякнула на завершення кар'єри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 листопада, 10:45
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Каратистка Анжеліка Терлюга заявила, що її мрія стати чемпіонкою світу вже ніколи не стане реальністю. Дуже схоже, що це фініш кар'єри одеситки
Анжеліка Терлюга у поєдинку проти Івет Горанової
Анжеліка Терлюга у поєдинку проти Івет Горанової / Фото: Reuters

Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга напередодні в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Дубаї поступилася тій самій болгарці Івет Горановій, якій улітку програла у фіналі Ігор-2020.

Після цього 29-річна Терлюга поділилася своїм розчаруванням із шанувальниками Instagram, натякнувши на завершення кар'єри.

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"Дуже боляче, коли розумієш, що мрія ніколи не стане реальністю. Усередині мене зараз порожньо... Складно визнати, що існує суперник, який раз у раз переходить тобі дорогу на найважливіших турнірах у твоїй кар'єрі, але я визнаю", – сказала Анжеліка Терлюга.

"Сказати, що я мало докладаю зусиль для результату, про який мрію, не можу! І я втомилася шукати причини, чого бракує і що не так. Втомилася від багатьох речей. Ось як є. Це життя. Не завжди вдається все, що ти плануєш".

"Хочу подякувати кожному, хто був зі мною, щиро вболівав за мене, вірив у мене і хто не відвернувся, а намагався допомогти".

"Як каже моя мама: "Сьогодні повний пі ...., а завтра буде купа нових пригод, позитивних емоцій і щастя!" Залишилося мені перетерпіти цей біль і дочекатися свого "щасливого завтра", – заінтригувала Терлюга.

Терлюга принесла Україні срібло Олімпіади у Токіо
Терлюга принесла Україні срібло Олімпіади у Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, після літньої Олімпіади у Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля з тренером Володимиром Зарецьким, а потім відгуляла медовий місяць на Мальдівах.

Весілля Анжеліки Терлюги
Весілля Анжеліки Терлюги / Фото: Instagram

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Анжеліка Терлюга і її чоловік
Анжеліка Терлюга і її чоловік / Фото: Instagram

Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький
Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький / Фото: Instagram

Терлюга на райських островах
Терлюга на райських островах

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