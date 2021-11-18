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"Полный пи..." Украинская звезда Олимпиады намекнула на завершение карьеры

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 ноября, 10:45
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Каратистка Анжелика Терлюга заявила, что ее мечта стать чемпионкой мира уже никогда не станет реальностью. Очень похоже, что это финиш карьеры одесситки
Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой
Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой / Фото: Reuters

Серебряная призерша Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга накануне в 1/8 финала чемпионата мира в Дубае уступила той самой болгарке Ивет Горановой, которой летом проиграла в финале Игр-2020.

После этого 29-летняя Терлюга поделилась своим разочарованием с поклонниками в Instagram, намекнув на завершение карьеры.

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"Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто... Сложно признать, что существует соперник, который из раза в раз переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю", – посетовала Анжелика Терлюга.

"Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, не могу! И я устала искать причины, чего же не хватает и что не так. Устала от многих вещей. Вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается все, так как ты планируешь".

"Хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной, искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а старался помочь".

"Как говорит моя мама: "Сегодня полный пи…., а завтра будет куча новых приключений, положительных эмоций и счастья!" Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать мое "счастливое завтра", – заинтриговала Терлюга.

Терлюга принесла Украине серебро Олимпиады в Токио
Терлюга принесла Украине серебро Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Напомним, после летней Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга сыграла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким, а затем отгуляла медовый месяц на Мальдивах.

Свадьба Анжелики Терлюги
Свадьба Анжелики Терлюги / Фото: Instagram

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Анжелика Терлюга и ее муж
Анжелика Терлюга и ее муж / Фото: Instagram

Анжелика Терлюга и ее муж Владимир Зарецкий
Анжелика Терлюга и ее муж Владимир Зарецкий / Фото: Instagram

Терлюга на райских островах
Терлюга на райских островах

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