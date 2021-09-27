А як вона танцює! Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля (відео)

Минулого тижня Анжеліка і Володимир скромно розписалися. Каратистка навіть не морочилася з сукнею – прийшла в ЗАГС в брючному костюмі.
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А ось на урочистому святкуванні Анжеліка постала в повній красі! Для весілля красуня вибрала шикарне біле плаття з високим розрізом і бежеві туфлі.
Правда, під час танців дівчина вже розсікала в зручних кросівках.
Весілля прийшло в модному зараз форматі з декількома парами свідків. Разом зі своїми подружками Анжеліка подарувала чоловікові танець. А як рухається наша знаменита каратистка!
Чоловік відповів тим же і станцював з друзями – вийшло класно!
Ну і куди ж без конкурсу з букетом!
Як ми писали раніше, обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.