У 15 секундах від медалі: українська каратистка зазнала прикрої поразки в Токіо

Українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла пробитися в півфінал Олімпійських ігор в Токіо, що гарантувало б їй бронзову медаль. Українка припинила виступ на Олімпіаді після групового етапу

Аніта Серьогіна не вийшла в півфінал Олімпіади / Фото: Reuters

Серьогіна впевнено виграла перший поєдинок групового етапу проти перуанки Олександри Гранде Ріско – 6:1. Після цього українка розійшлася миром з Бтіссам Садиною з Марокоо – 1:1.

У третьому поєдинку в групі Аніта поступилася Гіані Фарук з Єгипту – 1:2, але шанси на вихід в півфінал у неї залишалися.

Для цього потрібно було обов'язково перемагати сербку Йованові Прековіч. Сутичка складалася для українки непросто, але Серьогіна змогла переломити хід поєдинку і після рахунку 0:3 вийшла вперед 4:3.

Однак за 15 секунд до кінця поєдинку Прековіч провела вдалий прийом і заробила три бали, вийшовши вперед 6:4.

На останній секунді українка претендувала на три бали, але після відео повтору судді не зарахували удар. Аніта зайняла третє місце в групі і не вийшла в півфінал.

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