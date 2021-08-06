В 15 секундах от медали: украинская каратистка потерпела обидное поражение в Токио

Украинская каратистка Анита Серегина не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио, что гарантировало бы ей бронзовую медаль. Украинка прекратила выступление на Олимпиаде после группового этапа

Анита Серегина не вышла в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Серегина уверенно выиграла первый поединок группового этапа против перуанки Александры Гранде Риско – 6:1.Затем украинка разошлась миром с Бтиссам Садини из Марокоо – 1:1.

В третьем поединке в группе Анита уступила Гиане Фарук из Египта – 1:2, но шансы на выход в полуфинал у нее оставались.

Для этого нужно было обязательно побеждать сербку Йовану Прекович. Схватка складывалась для украинки непросто, но Серегина смогла переломить ход поединка и после счета 0:3 вышла вперед 4:3.

Однако за 15 секунд до конца поединка Прекович провела удачный прием и заработала три балла, выйдя вперед 6:4.

На последней секунде украинка претендовала на три балла, но после видео повтора судьи не засчитали удар. Анита заняла третье место в группе и не вышла в полуфинал.

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